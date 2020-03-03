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В Китае растет число заболевших коронавирусом, но уже медленнее

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В Китае растет число заболевших коронавирусом, но уже медленнее

За минувшие сутки на территории материкового Китая зарегистрировали 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. Таким образом, количество выявленных с декабря прошлого года случаев заражения составило 80 151.

Власти зарегистрировали 31 смертельный случай (все — в провинции Хубэй, где началось распространение инфекции), число жертв достигло 2943. Количество тех, кого вылечили и выписали из больниц, выросло до 47 204, из них 2742 — за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остаются более 40,6 тыс. человек, которые близко контактировали с заболевшими.

На территориях вне материкового Китая зафиксирован 151 подтвержденный случай заболевания: 100 в Гонконге (два человека умерли), 41 на Тайване (один умер) и десять в Макао.

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Как следует из данных SCMP, общее число зараженных во всем мире составило 90 370. Больше всего случаев заболевания выявлено в Китае, следом идет Южная Корея (4335), затем Италия (2036) и Иран (1501). Всего, как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус распространился в 64 странах.

По подсчетам Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, коронавирусом заражены 2199 жителей Евросоюза. При этом ведомство отметило, что эта оценка неточная из-за наличия непредсказуемых факторов. Число случаев заражения COVID-19 растет, когда не удается установить цепочку передачи инфекции, при этом увеличивается вероятность ее завоза из других регионов мира.

коронавирус
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