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Папа Римский рассказал о последствиях пандемии для человечества

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Папа Римский рассказал о последствиях пандемии для человечества

Глобальный кризис вокруг пандемии коронавируса меняет образ жизни людей, которые «не выйдут из него такими же, как раньше», заявил папа Римский Франциск в ходе выступления на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

«Этот кризис меняет наш образ жизни, ставит под вопрос наши экономические, медицинские и социальные системы и обнажает нашу человеческую хрупкость», — сказал понтифик, говоривший на испанском языке.

По его словам, пандемия либо даст возможность для преобразования и переосмысления уклада жизни, «который увеличивает разрыв между богатыми и бедными на основе несправедливого распределения ресурсов», либо может стать поводом для отката «к большему индивидуализму и элитарности».

«Мы стоим перед выбором двух возможных путей. Один путь ведет к укреплению мультилатерализма как выражения обновленного чувства глобальной совместной ответственности. ...Другой путь выделит самодостаточность, национализм, протекционизм, индивидуализм и изоляцию, исключая бедных, уязвимых и тех, кто живет на периферии жизни. Этот путь, безусловно, нанесет ущерб всему обществу. Он не должен одержать верх», — сказал папа Франциск.

Понтифик заявил, что пандемия Covid подчеркнула необходимость всеобщего предоставления базовых медицинских услуг. В этой связи глава римско-католической церкви призвал лидеров государств и фармацевтическую отрасль «не пожалеть усилий» для обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19.

«Мы должны признать, что гуманитарные кризисы превратились в статус-кво», — сказал папа.

В своем выступлении папа заявил о негативных последствиях пандемии для рынка труда, миграции и безнаказанных нарушениях прав человека, в том числе преследований из-за религии.

«Мы не можем не признать разрушительные последствия кризиса COVID-19 для детей, в том числе несопровождаемых молодых мигрантов и беженцев», — сказал понтифик. Упомянув о росте насилия в отношении детей, папа Франциск выразил сожаление, что «ряд стран и организаций продвигают аборты как одну из так называемых „основных услуг“, предоставляемых в рамках гуманитарного реагирования на пандемию».

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По его словам, ООН должна стать еще более эффективной мастерской мира, что подтвердилось недавним призывом о введении перемирия на фоне пандемии.

«В этой связи хотел бы подтвердить важность ослабления международных санкций, которые затрудняют предоставление государствами адекватной поддержки своим гражданам», — сказал Франциск.

«Пандемия показала нам, что мы не можем жить друг без друга или, что еще хуже, противостоять друг другу», — заявил он в заключение речи.

ООН, Папа Римский, коронавирус
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