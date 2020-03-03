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Антикоррупционный комитет Рады не смог принять решение по проекту постановления об увольнении Сытника

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Антикоррупционный комитет Рады не смог принять решение по проекту постановления об увольнении Сытника

Члены Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики не смогли прийти к согласию относительно решения по проекту постановления, которое касается увольнения директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Юрчишин (фракция «Голос»).

«Комитет не смог принять фактически единственное законное решение, что это постановление является сугубо политическим и не соответствует законодательству о предупреждении коррупции, поскольку решение суда об административном преступлении относительно коррупции не является основанием на данный момент. Синхронно проголосовали „за“ представители „Слуги народа“ и „Оппозиционной платформы — за жизнь“. В дискуссии они признавали, что это сугубо политическое решение. В принципе комитет продемонстрировал полное неуважение к законодательству в этом вопросе. Только 5 членов комитета поддержали решение о том, что этот документ не соответствует законодательству о предупреждении коррупции, а остальные — просто воздержались. То есть, решения относительно этого постановления у комитета нет. Комитет не смог его принять. Альтернативного решения при этом не было», — отметил Юрчишин.

Напомним, 19 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту вынести на рассмотрение парламента проект постановления об увольнении директора НАБУ Артема Сытника.

Проект постановления об освобождении Артема Сытника от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины зарегистрирован в Верховной Раде под № 3039 7 февраля. В карточке законопроекта указано, что авторами постановления являются 216 народных депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что причиной для такой инициативы является «несоответствие лица минимальным профессиональным и моральным критериям директора Национального антикоррупционного бюро Украины». Кроме того, по мнению авторов проекта, увольнение Сытника необходимо для обеспечения доверия к НАБУ и к государству в целом.

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Сам Сытник на заседании Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики заявил, что директора Национального антикоррупционного бюро законно можно уволить только в случае получения негативного заключения аудита. По его словам, аудита НАБУ не было, а поэтому такая инициатива нардепов незаконна.

В конце прошлого года Ривненский апелляционный суд признал Сытника виновным в коррупции, в частности в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков. Директор НАБУ не задекларировал отдых в одном из охотничьих угодий Ривненской области, который ему оплачивали третьи лица.

Верховная Рада, Артем Сытник
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