В Италии уже 79 жертв коронавируса

Число скончавшихся от коронавируса в Италии увеличилось до 79 человек. Об этом объявил во вторник глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

«Общее число инфицированных 2263, на 428 больше, чем вчера, и на 27 человек больше скончавшихся — всего 79», — сказал он.

Как указывается, пока сохраняются два локальных эпицентра вспышки на севере Италии, где сохраняется режим изоляции и карантин. 12 человек госпитализированы в Национальный институт инфекционных заболеваний «Спалланцани» в Риме. Все заразившиеся так или иначе связаны с очагами на севере.

Локальные вспышки заболевания в Ломбардии в районе города Лоди под Миланом, а также в населенном пункте Во (область Венето) были зафиксированы 21 февраля. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте продлил на сроки от недели до двух (в зависимости от района страны) карантинные меры для недопущения распространения коронавируса. Так, в Ломбардии и Венето (включая города Милан и Венеция) в понедельник открылись музеи, однако закрыты до 8 марта оперные театры — «Ла Скала» и «Ла Фениче». По-прежнему ограничения распространяются на общественные мероприятия, в том числе религиозного характера.