В Италии уже 79 жертв коронавируса

Число скончавшихся от коронавируса в Италии увеличилось до 79 человек. Об этом объявил во вторник глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
«Общее число инфицированных 2263, на 428 больше, чем вчера, и на 27 человек больше скончавшихся — всего 79», — сказал он.
Как указывается, пока сохраняются два локальных эпицентра вспышки на севере Италии, где сохраняется режим изоляции и карантин. 12 человек госпитализированы в Национальный институт инфекционных заболеваний «Спалланцани» в Риме. Все заразившиеся так или иначе связаны с очагами на севере.
Локальные вспышки заболевания в Ломбардии в районе города Лоди под Миланом, а также в населенном пункте Во (область Венето) были зафиксированы 21 февраля. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте продлил на сроки от недели до двух (в зависимости от района страны) карантинные меры для недопущения распространения коронавируса. Так, в Ломбардии и Венето (включая города Милан и Венеция) в понедельник открылись музеи, однако закрыты до 8 марта оперные театры — «Ла Скала» и «Ла Фениче». По-прежнему ограничения распространяются на общественные мероприятия, в том числе религиозного характера.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016