В Китае от коронавируса вылечились уже почти 50 тысяч человек

Число вылечившихся от коронавируса нового типа в Китае достигло почти 50 тыс. человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

По ее данным, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 38 летальных исходов и 119 новых случаев заражения. При этом 2652 пациента вылечились и выписались из медицинских учреждений.

К настоящему моменту всего на территории Китая заразились 80 270 человек. Число жертв достигло отметки 2981.

В общей сложности излечиться от вируса удалось 49 856 пациентам, а число прошедших обследование на предмет его выявления по всей стране превысило 666 тыс. человек.

Несколькими часами ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала статистику по коронавирусу. По ее данным, за последние 24 часа случаи заражения зафиксировали в восьми новых странах (всего в 72 государствах). В ВОЗ сообщили, что за последние сутки во всем мире заболели 1922 человека. В Китае зарегистрировали 130 новых случаев заражения, остальные заболели за пределами КНР.