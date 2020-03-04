В «Слуге народа» Кабмин Шмыгаля назвали правительством «спокойных технократов»

Кандидаты на посты министров в новом Кабмине и новый премьер-министр Денис Шмыгаль покажут людям, что ситуация стабилизируется, заявил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко.
«Усиление опытными людьми направлено на то, чтобы дать людям понимание, что ситуация стабилизируется и мы переходим в стадию правительства „спокойных технократов“, которые спокойно и взвешено будут принимать решения», — заявил Корниенко в среду в комментарии журналистам, передает Интерфакс-Украина.
Он считает, что сама фигура Шмыгаля успокоит людей, и это спокойствие они в ближайшее время «ощутят в своих карманах». В то же время, зампред фракции «Слуга народа» признал, что ожидание того, что правительство Гончарука должно быстро изменить ситуацию в стране к лучшему было вызвано недостатком опыта, в том числе и у членов Кабинета министров.
Как сообщалось, парламентская фракция «Слуга народа» на своем заседании в среду вечером проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины и назначить на пост главы правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера — министра развития громад и территорий.
В «Слуге народа» уверены, что им хватит голосов для принятия решения по этим вопросам.
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