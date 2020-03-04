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Украина должна защитить свой рынок от китайского импорта стали, – эксперты

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Украина должна защитить свой рынок от китайского импорта стали, – эксперты

Украина – одна из немногих стран в мире, сохранившая свободный доступ на свой рынок для китайской металлопродукции, импорт которой с каждым месяцем становится все агрессивнее. Уже сегодня Китай является одним из активных игроков на украинском рынке в первую очередь в сегментах полимерного проката, стального крепежа, а также стальных труб. Поэтому эксперты считают, что официальному Киеву необходимо защитить свой рынок от китайского импорта стали с помощью антидемпинговых расследований, пишет издание «МинПром» в статье «Труба зовет: почему Украине пора ограничивать импорт стали из Китая».

Так, президент Объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков напомнил, что все страны, особенно в период кризиса, занимаются защитой своих рынков. «Более 90% рынков, куда мы поставляем продукцию, вводят те или иные меры под реальными или надуманными поводами против украинской металлопродукции. Поэтому по тем видам продукции, которые производятся в Украине, необходимо исследовать рынок и, если есть факты демпинга или иные факторы злоупотреблений, естественно, реагировать и ограничивать недобросовестную конкуренцию. Ранее уже ввели пошлины по пруткам и по оцинковке, логичным будет ввести аналогичные меры и против китайских труб», - подчеркнул он.

О необходимости провести антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину китайского проката с полимерным покрытием заявил исполнительный директор Украинского центра стального строительства Вячеслав Колесник. «Мы единственная страна, где такое расследование не проводилось, - отметил он. – В Европейском Союзе, в России везде введены антидемпинговые пошлины по отношению к китайской полимерной продукции».

При этом он указал на низкое качество китайской стальной продукции.

«Фактически на сегодня Китай, который заходит к нам, он в лучшем случае имеет 15-30 грамм цинка на квадратный метр при минимальном требовании 140, а при нормальном 225 грамм. То есть, это металл, который и близко не отвечает по качественным характеристикам и даже не должен использоваться на рынке», - отметил он.

Генеральный директор Объединения «Укртрубопром» Леонид Ксаверчук отмечает, что на свой рынок Китай украинских трубников не пускает, выдвигая требования построить завод в Поднебесной, и покупает украинскую продукцию лишь в исключительных случаях. Тем временем, с каждым месяцем китайским импорт в Украину становится агрессивнее. По данным Государственной службы статистики, с 2015 года импорт стальных бесшовных горячедеформированных труб из КНР вырос более чем в 4,5 раза и де-факто сегодня каждая вторая импортная труба на украинском рынке китайская.

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Причина, по которой китайские трубы активно продаются в Украине всего лишь одна – они стоят очень дешево. Все дело в том, что продавая львиную долю продукции внутри страны и столкнувшись с ограничениями на рынках США, ЕС и Таможенного союза, производители из КНР готовы продавать свой товар практически по любой цене, не покрывая даже себестоимость, с единственной целью обеспечить приток валюты в «Поднебесную», конституируют журналисты издания.

Китай, импорт, сталь
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