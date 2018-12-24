Китай в этом году купит иностранных товаров на $2 трлн

Общий объем импорта в Китай за уходящий год может превысить уровень в $2 трлн, установив новый рекорд, заявил заместитель директора департамента внешней торговли министерства торговли КНР Сун Сяньмао.
Как сообщает агентство «Синьхуа», в следующем году также будет принят ряд мер для дальнейшего расширения импорта.
В 2018 году Пекин снизил пошлины на ввоз в страну широкого спектра продукции — от медикаментов до автомобилей, в результате общий уровень таможенных пошлин снизился с 9,8% до 7,5%.
Данные Главного таможенного управления КНР показали, что за 11 месяцев года китайский импорт вырос на 14,6% в годовом выражении, его вклад в рост внешней торговли страны за этот период превысил 60%.
Для поддержания устойчивой тенденции министерство торговли Китая пообещало в 2019 году приложить дальнейшие усилия по повышению качества внешней торговли.
По словам Сун Сяньмао, в стадии разработки находятся меры, призванные стимулировать импорт передовых технологий, сельхозпродукции, потребительских товаров и услуг.
Кроме того, ожидается дополнительное снижение общего уровня импортных таможенных пошлин, облегчение прохождения таможенных процедур и совершенствование политики импорта автомобилей, добавил чиновник.
В понедельник Пекин объявил об отмене пошлин на импорт жмыха масличных культур, включая рапс, подсолнечник и масличную пальму. Пошлины со ставкой 5% будут отменены с 1 января, говорится в сообщении на сайте министерства финансов.
Китай преимущественно импортирует рапсовый жмых из Канады, в последнее время также добавились закупки у Индии и Казахстана. Основным поставщиком жмыха подсолнечника является Украина.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016