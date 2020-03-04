Комитет Рады рекомендует рассмотреть проект постановления о недоверии генпрокурору Рябошапке

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту на пленарном заседании определиться путем голосования по проекту постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке, сказал глава комитета Денис Монастырский.
«Поступило предложение относительно того, чтобы рекомендовать Верховной Раде на пленарном заседании Верховной Рады определиться путем голосования относительно принятия или отклонения проекта постановления Верховной Рады о выражении недоверия генпрокурору Рябошапке», — сказал Монастырский на заседании комитета, передает Интерфакс-Украина.
Большинством голосов члены комитета поддержали это предложение.
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