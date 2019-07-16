У Зеленского анонсировали внесение на рассмотрение Рады законопроектов по е-декларациям и по отмене «правок Лозового»

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил о намерении внести на рассмотрение нового парламента законопроекты, которые бы касались электронных деклараций, противодействия коррупции в политической сфере и инициативы по отмене так называемых «правок Лозового».
«Что мы хотим от нового парламента? Мы хотим пересмотреть то законодательство, которое касается противодействия коррупции, новый закон, который касается деклараций, в частности, коррупции в политическом секторе», — сказал он, выступая на панельной дискуссии форума «Установление справедливости — повестка дня для будущего парламента» во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Рябошапка также заявил о намерении пересмотреть уголовно-процессуальное законодательство. «Были приняты правки в УПК, в том числе „правки Лозового“, которые препятствуют осуществлению расследования уголовных дел (речь идет о так называемых поправках народного депутата Андрея Лозового, которые предусматривают обязательное получение санкции суда на проведение экспертиз в уголовных производствах — Ред.)», — пояснил он.
Замглавы ОП отметил, что необходима эффективная судебная реформа и реформа правоохранительных органов, в частности, прокуратуры.
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