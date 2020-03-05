В Украине ликвидировали еще один банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию ПАО «Легбанк».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

«3 марта 2020 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации прекращения ПАО «Легбанк» как юридического лица, а следовательно ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным«,- говорится в сообщении.

В пределах выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО «Легбанк» получено 111,9 млн грн, что составляет 97,9% от общей гарантированной суммы.