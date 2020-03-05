Восстановленное МинАПК начнет работу со следующей недели

Министерство аграрной политики и продовольствия может возобновить работу со следующей недели.
Об этом сообщил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко, передает «Интерфакс-Украина».
«Со следующей недели будет институционально возобновлена работа Министерства аграрной политики. Отрасль, которая формирует 40% валютной выручки и 20% ВВП страны, будет иметь профильное министерство», — заявил он.
Напоминим, что в конце августа 2019 года Верховная Рада утвердила предложенный премьер-министром Алексеем Гончаруком состав Кабинета министров, в котором Минагропрод объединили с Министерством развития экономики и торговли.
Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьером 17 января этого года заявил о необходимости разделить некоторые министерства, среди которых и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Тимофей Милованов, который возглавлял министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, отказался возглавить министерство агропромышленного комплекса.
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