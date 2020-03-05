В РФ объявили о победе в споре с Украиной о вагонах

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.

Минэкономразвития РФ, официально представляющее Россию в ВТО, утверждает, что решение апелляционного органа — это победа России, поскольку по существу ей не придется ничего менять на своем рынке.

Нарушения со стороны России, касающиеся ограничения на поставку вагонов из Украины и установленные третейской группой, незначительны — их устранение не будет требовать какого-либо существенного изменения политики России в этом вопросе. Об этом сообщила РБК директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.

Орган по разрешению споров ВТО 5 марта утвердил доклады апелляционного органа и третейской группы по спору, инициированному Украиной против России о поставках вагонов и железнодорожного оборудования. Это ставит точку в споре, который длится с 2015 года.

4 февраля Апелляционный орган опубликовал свое решение. В нем он частично поддержал апелляцию Украины и рекомендовал органу по разрешению споров ВТО потребовать от России привести ограничения на импорт украинского железнодорожного оборудования в соответствие с требованиями международного соглашения по техническим барьерам в торговле. Вместе с тем апелляционный орган установил, что Украина не смогла в полной мере доказать ошибочность предыдущего решения и подтвердить, что Россия неправомочно ограничивала импорт техники с Украины.

«Если смотреть только на выводы Апелляционного органа, которые содержатся на последних страницах, то действительно создается впечатление, что Россия проиграла», — сказала Майорова. Однако «ни по одной из позиций, которые оспаривались Украиной в апелляции, апелляционный орган не нашел нарушений нами (Россией. — Ред.) правил ВТО», заявила она.

Устранение нарушений «не повлечет за собой каких-то существенных действий со стороны России», подчеркнула Майорова.

Отметим, что ранее в украинском Минэкономики заявляли, что анализируют решение ВТО, чтобы определить дальнейшие действия для имплементации Россией рекомендаций и постановлений организации.

Украина подала в ВТО иск против России в 2015 году. Поводом стали ограничения, которые Россия необоснованно ввела на поставки вагонов и стрелочных переводов с ряда украинских предприятий.

Украинский иск был основан на том, что с 2013 года Россия без достаточных оснований вводит ограничения на поставку вагонов с Украины, аннулируя соответствующие сертификаты соответствия. Россия аргументировала это претензиями к безопасности железнодорожной техники.

Для украинской вагоностроительной промышленности Россия была крупнейшим рынком сбыта. Согласно статистике ФТС России, в 2013 году стоимость импортированных из Украины грузовых вагонов составила более $1 млрд, а уже годом позже сократилась в шесть раз (до $163 млн). В 2019 году Россия импортировала грузовые вагоны из Украины на сумму $27,4 млн.

ВТО рассмотрела иск и встала на сторону России, после чего Украина обжаловала решение.