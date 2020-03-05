Войти
Рада утвердила Дениса Шмыгаля в должности премьер-министра
кадры
Рада утвердила Дениса Шмыгаля в должности премьер-министра
Зеленский заверил иностранных партнеров в неизменности курса Украины
официально
Зеленский заверил иностранных партнеров в неизменности курса Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

соседи
RSS

В РФ объявили о победе в споре с Украиной о вагонах

141
В РФ объявили о победе в споре с Украиной о вагонах

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.

Минэкономразвития РФ, официально представляющее Россию в ВТО, утверждает, что решение апелляционного органа — это победа России, поскольку по существу ей не придется ничего менять на своем рынке.

Нарушения со стороны России, касающиеся ограничения на поставку вагонов из Украины и установленные третейской группой, незначительны — их устранение не будет требовать какого-либо существенного изменения политики России в этом вопросе. Об этом сообщила РБК директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.

Орган по разрешению споров ВТО 5 марта утвердил доклады апелляционного органа и третейской группы по спору, инициированному Украиной против России о поставках вагонов и железнодорожного оборудования. Это ставит точку в споре, который длится с 2015 года.

4 февраля Апелляционный орган опубликовал свое решение. В нем он частично поддержал апелляцию Украины и рекомендовал органу по разрешению споров ВТО потребовать от России привести ограничения на импорт украинского железнодорожного оборудования в соответствие с требованиями международного соглашения по техническим барьерам в торговле. Вместе с тем апелляционный орган установил, что Украина не смогла в полной мере доказать ошибочность предыдущего решения и подтвердить, что Россия неправомочно ограничивала импорт техники с Украины.

«Если смотреть только на выводы Апелляционного органа, которые содержатся на последних страницах, то действительно создается впечатление, что Россия проиграла», — сказала Майорова. Однако «ни по одной из позиций, которые оспаривались Украиной в апелляции, апелляционный орган не нашел нарушений нами (Россией. — Ред.) правил ВТО», заявила она.

Устранение нарушений «не повлечет за собой каких-то существенных действий со стороны России», подчеркнула Майорова.

Отметим, что ранее в украинском Минэкономики заявляли, что анализируют решение ВТО, чтобы определить дальнейшие действия для имплементации Россией рекомендаций и постановлений организации.

Украина подала в ВТО иск против России в 2015 году. Поводом стали ограничения, которые Россия необоснованно ввела на поставки вагонов и стрелочных переводов с ряда украинских предприятий.

Украинский иск был основан на том, что с 2013 года Россия без достаточных оснований вводит ограничения на поставку вагонов с Украины, аннулируя соответствующие сертификаты соответствия. Россия аргументировала это претензиями к безопасности железнодорожной техники.

Читайте также: В Украине запретят массовые мероприятия в связи с коронавирусом

Для украинской вагоностроительной промышленности Россия была крупнейшим рынком сбыта. Согласно статистике ФТС России, в 2013 году стоимость импортированных из Украины грузовых вагонов составила более $1 млрд, а уже годом позже сократилась в шесть раз (до $163 млн). В 2019 году Россия импортировала грузовые вагоны из Украины на сумму $27,4 млн.

ВТО рассмотрела иск и встала на сторону России, после чего Украина обжаловала решение.

Россия, ВТО, вагоны
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 5 марта 2020
Среда, 4 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Действительно ли частный собственник эффективнее государства

Распродажа госимущества за бесценок базируется на одном простом выводе: частный собственник намного эффективнее государства. Так вот. Это утверждение популярное в Украине только потому, что мы отстали в развитии от других стран. И по причине неразвитого фондового рынка. Это в Украине нормально когда бизнесом управляет один или несколько собственников. Развитый мир уже давно так не живет.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О вирусе и мировой экономике

Обвал мировых фондовых рынков - самый масштабный с 8 августа 2011 года в процентом отношении и самый мощный за всю историю рынков в денежном выражении. Мировой фондовый рынок потерял свыше 10 трлн. долл. капитализации за неделю. Падение за рабочих 5 дней индекса S&P 500 составило 12,1%. В феврале американский рынок никогда не терял так быстро и так много. За 100 лет в феврале падали так активно - свыше 10% за 5 дней - в февралях 1933г и 2009 года. И все! С учетом нынешнего обвала - только 3 раза за всю историю рынка.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Каково сейчас Зеленскому

Во что превратился этот молодой политик, жизнерадостный, талантливый артист эстрады Зеленский, который так легко победил на выборах опытного президента-олигарха Порошенко и сейчас, так тяжело выполняет свою президентскую роль. Первые радостные впечатления от его деятельности закончились, теперь пошли неприятные подозрения и тяжелые предчувствия.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016