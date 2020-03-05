В Италии полиция закрыла магазин с «товарами от коронавируса»

Итальянская Финансовая гвардия накрыла «Коронавирус-shop» с товарами, гарантирующими иммунитет от коронавируса нового типа, сообщается в пресс-релизе управления Финансовой гвардии в провинции Турин.

Как сообщается в пресс-релизе, так называемый «Коронавирус-shop» продавал по очень высоким ценам товары, которые якобы были «противоядием» от коронавируса. Среди них: ионизаторы, маски, комбинезоны, защитные перчатки, дезинфицирующие средства, очки, респираторы, пищевые добавки и другое. Цены на некоторые из них составляли тысячи евро.

«Зеленые береты Группы быстрого реагирования Турина ... смогли идентифицировать еще 14 предпринимателей, все они итальянцы, ответственные за мошенничество в деловой сфере», — сообщается в пресс-релизе.

Теперь им грозит до двух лет тюремного заключения.