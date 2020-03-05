Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Нацсовета по телерадиовещанию

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия четырех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствующие указы от 4 марта 2020 года № 63, 64, 65, 66 обнародованы на сайте Офиса президента.

Согласно документам, в частности, прекращены полномочия членов Нацсовета Юрия Зиневича, Валентина Коваля, Сергея Костинского и Уляны Фещук.

В свою очередь президент указами от 5 марта № 67 и 68 назначил членами Нацсовета Юрия Зиневича и Валентина Коваля.

Сергей Костинский и Ульяна Фещук были назначены членами Нацсовета с 14 сентября 2015 года экс-президентом Петром Порошенко вместо Григория Шверка и Владислава Севрюкова, которые были избраны народными депутатами.