Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Нацсовета по телерадиовещанию

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия четырех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Соответствующие указы от 4 марта 2020 года № 63, 64, 65, 66 обнародованы на сайте Офиса президента.
Согласно документам, в частности, прекращены полномочия членов Нацсовета Юрия Зиневича, Валентина Коваля, Сергея Костинского и Уляны Фещук.
В свою очередь президент указами от 5 марта № 67 и 68 назначил членами Нацсовета Юрия Зиневича и Валентина Коваля.
Сергей Костинский и Ульяна Фещук были назначены членами Нацсовета с 14 сентября 2015 года экс-президентом Петром Порошенко вместо Григория Шверка и Владислава Севрюкова, которые были избраны народными депутатами.
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