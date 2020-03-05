Еще один кандидат от демократов вышел из президентской гонки в США

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выбыла из дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии. Уоррен подтвердила в четверг журналистам в Кембридже (штат Массачусетс) эту информацию, опубликованную ведущими американскими СМИ.

«Я не буду баллотироваться в президенты в 2020 году, но гарантирую, что буду продолжать борьбу за интересы трудящихся страны. Эта борьба является смыслом моей жизни и останется таковой», — заявила сенатор. «Наберемся терпения и посмотрим», — добавила она, отвечая на вопрос о дальнейших планах.

Журналистов больше всего интересует, кого из претендентов в президенты США от Демократической партии Уоррен поддержит. «Не сегодня», — заявила сенатор, отвечая на соответствующий вопрос. Телекомпания NBC в среду сообщала, что Уоррен задумалась о целесообразности своего дальнейшего участия в кампании после состоявшихся в 14 штатах во вторник первичных выборов, оказавшихся для нее крайне неудачными. Сенатор созванивалась минувшей ночью с бывшим вице-президентом Джозефом Байденом и сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом.

По итогам собраний партийных активистов (кокусов) в штате Айова 3 февраля сенатор заняла третье место. На первичных выборах (праймериз) в штате Нью-Гэмпшир 11 февраля и на кокусах в Неваде 22 февраля она опустилась на четвертую позицию, а на праймериз в Южной Каролине 29 февраля — на пятую.

В среду из гонки выбыл бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Продолжают участие в кампании бывший вице-президент Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.

В США в «супервторник» отбирали делегатов в 14 штатах и на одной заморской территории — в Американском Самоа. С учетом предварительных итогов «супервторника» и предыдущих этапов первичных выборов, Байден по числу голосов поддерживающих его делегатов поднялся на первое место — 433 голоса. В пользу Сандерса высказались 388 делегатов, Уоррен — 36. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.