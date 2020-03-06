В сети биткоина в 2019 году прошли транзакции на $1 трлн

В 2019 г. через криптовалютные транзакции была передана сумма в $1 трлн, утверждают специалисты компании Chainalysis. Они опубликовали исследование рынка цифровых денег, в котором сообщается, что только 1,1% операций в Bitcoin были связаны с незаконной деятельностью.

Специалисты отметили, что за последние годы криптобиржи стали уделять больше внимания безопасности из-за частых хакерских атак. В 2019 г. было зафиксировано рекордное количество атак на торговые площадки, при этом общая сумма украденных средств значительно снизилась.