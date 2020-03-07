В Иране уже больше 5000 больных коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Иране достигло 5823, зафиксировано 145 летальных исходов. Такие данные привел в субботу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

«Со вчерашнего дня выявлено 1076 новых случаев коронавируса. Количество инфицированных достигло 5823», — цитирует его иранское агентство IRNA. Он добавил, что умерло 145 человек. Ранее сообщалось о 4747 заболевших и 124 летальных исходах.

По его словам, «на сегодняшний день число выздоровевших достигло 1669». Больше всего заболевших в провинции Тегеран — 1539 случаев. За ней следуют Кум и Гилян, в которых зафиксировано 668 и 494 случая соответственно.

Ранее в субботу агентство IRNA сообщило, что от заболевания, вызванного коронавирусом, умерла депутат Меджлиса (парламента) Ирана Фатеме Рахбар.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все школы Ирана ушли на выходные до конца марта, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой. Во вторник вице-спикер Меджлиса Ирана Абдольреза Месри заявил, что анализы 23 депутатов показали наличие у них коронавируса нового типа. По информации президента страны Хасана Роухани, заболевания, вызванные новым коронавирусом, зафиксированы почти во всех провинциях Ирана.

Напомним, что в Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.