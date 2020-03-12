И.о. главы Госэкоинспекции Фирсову ночью сожгли автомобиль

Временно исполняющему обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егору Фирсову в ночь на четверг неизвестные сожгли автомобиль, сообщил чиновник на своей странице в Фейсбуке.

«Друзья... прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит», — написал Фирсов.

По его словам, такие действия направлены в ответ на его деятельность во главе экоинспекции.

«Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ. Если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных „активистов“, вроде Татьяны Лампики, то теперь перешли уже к методам откровенного террора», — добавил Фирсов.

Также он отметил, что не собирается в связи с угрозами прекращать свою деятельность.