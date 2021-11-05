Кабмин назначил временного руководителя Госэкоинспекции

Кабинет министров назначил временно исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции (ГЭИ). Им стал Дмитрий Заруба.

Об этом сообщает «Правительственный портал».

Заруба работал первым заместителем главы Госэкоинспекции с февраля 2021 года.

«Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственной экологической инспекции Украины, исполнение обязанностей главы Государственной экологической инспекции Украины на первого заместителя главы указанной инспекции Зарубу Дмитрия Васильевича», — говорится в сообщении.

3 ноября Кабмин уволил Андрея Малеваного с должности главы ГЭИ.