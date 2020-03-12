Классические и уникальные саженцы яблони от садового центра

Обновление сада позитивно сказывается на урожае. Молодые растения намного эффективнее плодоносят, поскольку наполнены силами и активно развиваются. Садоводы знают, как важно регулярно пополнять сад новыми растениями, которые со временем разрастутся в пышные деревья. К тому же, ученые часто выводят различные новые сорта, и их интересно испробовать в собственном саду. Если вас интересуют классические и новомодные сорта саженцев, то загляните в садовый центр посадочного материала EcoVeles и осмотрите обширный каталог с предложениями.

Ассортимент садового центра EcoVeles

Компания EcoVeles специализируется на выращивании и подготовке растений и саженцев для посадок. Для владельцев частных огородов или садов всегда актуальным есть поиск материалов под посадку и сопутствующего одобрения. В ассортименте садового центра есть все для озеленения, посадки, удобрения сада. В наличие и плодоносные культуры, и декоративные растения для оформления ландшафтов. В каталоге собраны такие категории:

множество видов саженцев;

цветы;

декоративные деревья;

кусты;

удобрения.

Компания поставляет материалы для посадки садов частным лицам, а также садовым предприятиям, фермерам и фирмам различных направлений, которые хотят обсадить территорию.

Какие саженцы выбрать для сада

Популярное и традиционное дерево в любого сада – яблоня. Ее плоды актуальны для личного употребления и на продажу, поскольку их приобретают кафе, рестораны, супермаркеты, фабрики. Поэтому, если вы только начинаете обсаживать сад, начните с саженцев яблони. Для владельцев, которые уже имеют обширный сад, также не будет лишним приглянуть новые сорта яблонь. Ведь вкусовые качества яблок бывают разными, в зависимости от сорта. Существуют сладкие и сочные, или более терпкие, кисловатые. В каталоге EcoVeles найдете затребованные и уникальные виды, которые сотрудники вырастили под наблюдением.

Саженцы садового центра отличаются такими параметрами:

Описание сортов в точности соответствует реальным характеристикам. Саженцы подготовлены для посадки и отлично приживаются на новом месте. Транспортируются в контейнерах и безопасных упаковках, поэтому прибывают к заказчику целостными и живыми. В каталоге прикреплены реальные фото сортов, на которых видно плоды в сезон сбора урожая – цвет, размеры, формы.

Поставки саженцев совершаются любыми партиями по Украине. При необходимости сотрудники предприятия консультируют и информируют, какие виды яблонь лучше подойдут для условий проживания заказчика.

Узнать больше о том, какие саженцы яблони есть в каталоге и какие характеристики урожайности и созревания каждого вида, можно по ссылке https://ecoveles.com.ua/category/jablonja/. Заходите на сайт садового центра EcoVeles, чтобы сделать заказ и приобрести нужные растения для обустройства сада.