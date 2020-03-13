О чем забывают, когда говорят про курс валюты

1. Курс — это не барометр экономики. Это цена валюты, которая формируется в результате спроса и предложения.

2. Девальвация/ревальвация — это изменение спроса и предложения одной валюты к другой.

3. Во время кризиса девальвация чаще всего происходит из-за бегства денег из менее надежной валюты в более надежную. Так было всегда. 100 лет назад при панике все покупали золото и в США в том числе. Сейчас покупают доллар. Как доллар заменил золото это отдельная история.

4. Если одна валюта дешевеет, то другая укрепляется. При этом другая валюта, может дешеветь по отношению к остальным валютам.

5. Девальвация не показатель проблем. Ревальвация не показатель стабильности.

В 1962 1 американский доллар стоил 125 южнокорейских вон. В 1980 — 580 вон. Южнокорейская вона за 18 лет девальвировала в 4,6 раза. При этом это был самый динамичный период роста корейской экономики, в среднем по 10% в год! Сейчас доллар стоит 1200 корейских вон!

В 1990 американский доллар стоил 160 иен за доллар. Укрепление японской иены привёл к тому, что в 1995 доллар стоил уже 80 иен. Хотя в это время японская экономика переживала кризис и рост экономики составлял 1% в год. Японцы называют период с 1991 по 1999 — Потерянное десятилетие.

6. Девальвация/ревальвация нейтральна, но имеет как положительные, так и отрицательные эффекты на экономику.

7. Из положительных эффектов девальвации: увеличение конкурентоспособности и рост экспорта, увеличение бюджетных доходов. Из положительных эффектов ревальвации: рост доходов населения, снижения стоимости валютных долгов.

8. Из отрицательных эффектов девальвации: падение доходов населения, рост стоимости валютных долгов. Из отрицательных эффектов ревальвации: снижение конкурентоспособности и падение экспорта, снижение бюджетных доходов.

9. Положительные эффекты (экспорт) могут превышать негативные (долг) или наоборот. Девальвация может помочь одной стране и угробить другую.

Проблема многих людей в том, что они мыслят категориями чёрного и белого (плохо или хорошо). Это касается и курса валют. Если девальвация (обесценивание валюты) — плохо, то ревальвация (укрепление) значит хорошо. Это не совсем правильно. Курс — это не самостоятельный показатель, а всего лишь деталь чрезвычайно сложного механизма экономики страны.