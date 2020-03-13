Голливудские студии продолжают переносить премьеры новых фильмов

Студия Disney перенесла премьеры фильмов «Мулан», «Новые мутанты» и «Оленьи рога». Как сообщает журнал Variety, такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса.
«Учитывая нынешние постоянно меняющиеся обстоятельства, нам придется отложить мировой прокат „Мулан“, — написала режиссер картины Ники Каро в Instagram.
Премьера фильма в США планировалась на март 2020 года.
Новых дат релиза трех картин пока нет.
Ранее стало известно о переносе премьер новой части „Форсажа“, комедии „Кролик Питер 2“, фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать» и картины «Тихое место 2».
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