Голливудские студии продолжают переносить премьеры новых фильмов

Студия Disney перенесла премьеры фильмов «Мулан», «Новые мутанты» и «Оленьи рога». Как сообщает журнал Variety, такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса.

«Учитывая нынешние постоянно меняющиеся обстоятельства, нам придется отложить мировой прокат „Мулан“, — написала режиссер картины Ники Каро в Instagram.

Премьера фильма в США планировалась на март 2020 года.

Новых дат релиза трех картин пока нет.

Ранее стало известно о переносе премьер новой части „Форсажа“, комедии „Кролик Питер 2“, фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать» и картины «Тихое место 2».