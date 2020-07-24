Disney отложил выход трех главных блокбастеров

Кинокомпания Disney отложила выпуски фильмов «Аватар», «Звездные войны» и «Мулан» из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ВВС.

«(Кинокомпания — ред.) Уолт Дисней задержала и отложила выпуск своих трех основных фильмов», — говорится в сообщении.

Сиквел «Аватара» теперь дебютирует в кинотеатрах в декабре 2022 года, а следующий фильм «Звездных войн» — в декабре 2023 года.

Долгожданный ремейк истории о Мулан, выход которого ожидался в конце августа, полностью исключили из графиков.

К изменениям в графике показов привел рост числа случаев заражения коронавирусом в США и по всему миру.