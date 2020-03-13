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ЦИК не будет отменять выборы в 179 округе

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ЦИК не будет отменять выборы в 179 округе

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что выборы могут отменяться только при введении военного или чрезвычайного положения, поэтому промежуточные выборы народного депутата в 179 округе в Харьковской области состоятся.

«Принимая во внимание положения статей 38, 64 и 69 Конституции Украины, а также то, что конституционное право граждан Украины свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти не может быть ограничено, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины (чрезвычайный и военное положение), промежуточные выборы народного депутата Украины 15 марта 2020 года в ОВО № 179 состоятся», — сообщает пресс-служба ЦИК.

Вместе с тем, в ходе заседания Комиссия приняла постановление «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во время организации и проведения промежуточных выборов народного депутата Украины 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе № 179».

«У нас сегодня нет оснований говорить об ограничении избирательных прав граждан и отмене избирательного процесса, предусмотренных Конституцией Украины лишь в условиях введения чрезвычайного и военного положения. Но, с другой стороны, Комиссия должна принять превентивные меры, разъяснить порядок действий в сложившейся ситуации, для того, чтобы выборы прошли спокойно. И мы надеемся на ответственное отношение избирателей и членов избирательных комиссий как к своему здоровью, так и к здоровью окружающих», — отметил во время обсуждения этого решения председатель Комиссии Олег Диденко.

Указанным постановлением Комиссия рекомендовала окружной и участковым избирательным комиссиям принять ряд мер, направленных на профилактику и предотвращение распространения коронавирусной инфекции, при проведении голосования, подсчете голосов избирателей и установления итогов голосования. А также — обратилась к облгосадминистрации, соответствующим районным государственным администрациям и органам местного самоуправления относительно надлежащей организации этих мероприятий.

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В Харьковской области нет отказов членов участковых избирательных комиссий от участия в избирательном процессе на 179 округе из-за карантина, написал на своей странице в Facebook заместитель председателя ОИК 179 Александр Коновал.

«Наш ответ оруженосцам корон и вирусов, трусам и паникерам. Большая часть бюллетеней роздана. Никаких масок. Все работают — никакой паники. Ни одного отказа по причине перепуга», — написал Коновал.

ЦИК, выборы
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