СМИ сообщили о положительном тесте на коронавирус у президента Бразилии

Результаты первых тестов президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирус оказались положительными, сообщает Jornal O DIA со ссылкой на источники в официальной резиденции главы государства. Также об этом сообщает Fox News.

Болсонару сдал тест на коронавирус после того, как вирус обнаружили у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями.

По данным Минздрава, к настоящему моменту число инфицированных достигло 76 в восьми штатах и столичном Федеральном округе, пятеро из заболевших находятся в медицинских учреждениях, остальные — на карантине дома. Порядка 1,5 тыс. человек находятся под наблюдением как «возможные носители вируса». Более 1,1 тыс. проб дали отрицательный результат.