Facebook удалил видео президента Бразилии о COVID-19

Facebook и Instagram удалили видео, сделанное президентом Бразилии Жаиром Болсонару, где он говорил о связи между вакцинами против коронавируса и ВИЧ, сообщает газета Folha de São Paulo.
Издание ссылается на заявление представителей компаний, которые утверждают, что политика соцсетей «не допускает ссылок на то, что вакцины против COVID-19 убивают или могут причинить тяжелый вред людям».
На прошлой неделе Болсонару во время трансляции процитировал сообщения, якобы поступающие из Великобритании, о связи вакцин с возможностью развития ВИЧ.
Различные организации, например, Бразильское общество инфектологии и Медицинская ассоциация Бразилии, опровергли заявления Болсонару и призвали людей с ВИЧ вакцинироваться третьей, бустерной дозой вакцины.
Президент Бразилии ранее уже сталкивался с блокировкой контента в интернете. Так, видеохостинг YouTube заблокировал часть видеозаписей на канале Болсонару, в которых он заявляет об эффективности препаратов ивермектин и гидроксидлорохин против коронавируса и бесполезности масочного режима.
Twitter и Facebook в прошлом году удалили аккаунты 16 сторонников президента Бразилии, подозреваемых в распространении лживых новостей.
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