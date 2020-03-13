В правительстве ожидают падения ВВП Украины и в феврале

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что валовой внутренний Украине в феврале может упасть более чем на 0,5%.

Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

На вопрос, есть ли предварительный анализ по ВВП по февралю, Качка ответил: «Пока могу сказать, что там есть много как положительных, так и негативных факторов. Поэтому я не исключаю, что показатель ВВП может быть отрицательным, даже еще хуже, чем спад на 0,5%».

Напомним, министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает уровень падения валового внутреннего продукта в январе 2020 года в 0,5%.