За сутки коронавирусом заболели почти 11 тыс. человек, из них в Китае всего 27

Во всем мире за последние 24 часа новый тип коронавируса был диагностирован у 10 982 людей, еще 343 человека умерли. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

При этом, согласно статистике ВОЗ, в пределах Китая зафиксировали всего 27 новых случаев, тогда как за его пределами — 10 955 случаев. Также большая часть смертей (333) пришлась на другие страны, в Китае умерли 10 человек.

За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил, что, по мнению организации, смертность от коронавируса в странах Европы продолжит расти, так как ряд европейских государств находится на начальной стадии эпидемии.