За сутки коронавирусом заболели почти 11 тыс. человек, из них в Китае всего 27

Во всем мире за последние 24 часа новый тип коронавируса был диагностирован у 10 982 людей, еще 343 человека умерли. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
При этом, согласно статистике ВОЗ, в пределах Китая зафиксировали всего 27 новых случаев, тогда как за его пределами — 10 955 случаев. Также большая часть смертей (333) пришлась на другие страны, в Китае умерли 10 человек.
За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.
Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил, что, по мнению организации, смертность от коронавируса в странах Европы продолжит расти, так как ряд европейских государств находится на начальной стадии эпидемии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016