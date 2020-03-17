Депутатов от «Слуги народа» попросили не разъезжаться из Киева на время действия

Народных депутатов фракции «Слуга народа» попросили на момент действия карантина оставаться в Киеве для того, чтобы в любой момент парламент мог собраться на внеочередное заседание, заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

«Сейчас происходит заседание фракции, на котором мы с депутатами обсуждаем, как именно мы будем это делать (работать во время карантина — Ред.). Скорее всего, будет так называемый режим „полного дежурства в городе“. Мы прости депутатов фракции оставаться в Киеве, никуда не ездить по Украине из-за ограничений, которые ввёл Кабмин, и для того, чтобы быть готовыми в любой момент собраться на внеочередное заседание для принятия дополнительных законопроектов по противодействию эпидемии», — заявил Корниенко во вторник на брифинге в Верховной Раде.

Первый заместитель председателя фракции отметил, что такие законопроекты уже готовятся комитетом парламента по здравоохранению и экономическими комитетами и в ближайшее время будут предложены на рассмотрение Верховной Рады.