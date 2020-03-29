У депутата «Слуги народа» выявлен коронавирус

Коронавирус обнаружен у еще одного народного депутата Украины, положительный результат теста получил член фракции «Слуга народа» Владимир Ватрас, сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Владимир сейчас находится в Хмельницком в инфекционной больнице. На заседании фракции „Слуга народа“ в пятницу его не было. Со времени проведения внеочередного заседания 17 марта находился в самоизоляции дома», — написала она на своей странице в Facebook в воскресенье.