Войти
У Трампа хотят потратить на поддержку экономики $850 млрд
инициатива
У Трампа хотят потратить на поддержку экономики $850 млрд
Кабмин готов ввести чрезвычайное положение в Украине
позиция
Кабмин готов ввести чрезвычайное положение в Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении коронавируса

455
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении коронавируса

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием. Об этом сообщает Bloomberg, журналисты которого провели интервью с китайскими медиками, принимавшими участие в борьбе с эпидемией.

Самой серьезной ошибкой врачи назвали недостаточную защищенность медицинских работников, которые ухаживают за заразившимися. Из-за этого растет уровень заболеваемости среди врачей и медсестер. В Ухане в первые недели января, когда информации о новом вирусе было очень мало и не хватало средств защиты, заразились тысячи медработников, минимум 46 из них умерли.

По словам Ву Донга, профессора Объединенного медицинского колледжа Пекина, ситуация с заражением врачей в странах Европы при лечении COVID-19 похожа на раннюю ситуацию в Ухане. «Наши европейские коллеги заражаются этой болезнью в ходе повседневной работы, ситуация довольна схожа с той, что была в Ухане. Мы должны защищать медицинский персонал», — подчеркнул он. Начальник отделения интенсивной терапии медицинского колледжа в Пекине Ду Бин заметил, что в Ухане среди докторов больше всего заболеванию были подвержены отоларингологи и окулисты. «По моему мнению, причиной этого стало то, что у таких специалистов наиболее тесный контакт с пациентами. Это главная причина, по которой они так легко оказывались заражены», — сказал он.

В отличие от больных SARS (тяжелый острый респираторный синдром), вспышка которого произошла в 2003 году, у некоторых зараженных COVID-19 поначалу возникают лишь легкие симптомы либо они вовсе не проявляются. Из-за этого заболевшие неосознанно распространяют вирус среди других людей. В связи с этим китайские врачи говорят о важности проведения тестов, которые позволяют обнаружить заболевание на ранней стадии. «Я просто понятия не имею, как вы можете выявить подозрительные случаи и как изолировать их близкие контакты, если не проводить постоянное тестирование», — утверждает Ду Бин.

Ду Бин заметил, что определенную эффективность в Китае имело применение традиционной медицины для помощи заболевшим с легкими симптомами. Однако он признал, что, с точки зрения западных врачей, методы традиционной китайской медицины могут быть бесполезны или некорректны, поскольку оценка ее эффективности основана на иных подходах.

Читайте также: Альфа-Банк остановил продажу и выдачу наличных долларов

Особо китайские врачи обратили внимание на необходимость соблюдать бдительность даже тогда, когда вспышка инфекции оказывается локализована. Это связано с тем, что исключать новые случаи инфицирования нельзя.

По тому, как в странах организовано тестирование на коронавирусную инфекцию, стали судить об их системах здравоохранения, пишет Bloomberg. Например, власти США критикуют за медленную разработку тестов, а в Индии и Индонезии их не проводят вообще. Южная Корея, где число заболевших превысило 8,3 тыс. (данные SCMP), смогла взять распространение инфекции под контроль в основном именно благодаря ежедневной проверке тысяч граждан, отмечает Bloomberg.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 17 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об экстраординарных мерах неоднозначной эффективности

Снижение ставки на 1 процентный пункт или 100 базисных пунктов (б.п.) – самое значительное разовое снижение ставки ФРС – сильнее, чем когда-либо. За последние 50 лет было только три случая с разовым снижением более 50 базисных пунктов - 22 января, 18 марта и 16 декабря 2008г. Снижение ставки больше чем на 75 б.п. не было никогда до вчерашнего дня. За первые две недели марта ставки были снижены на 150 б.п. – самые быстрые темпы за всю историю существования ФРС!
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

О чем забывают, когда говорят про курс валюты

Проблема многих людей в том, что они мыслят категориями чёрного и белого (плохо или хорошо). Это касается и курса валют. Если девальвация (обесценивание валюты) - плохо, то ревальвация (укрепление) значит хорошо. Это не совсем правильно. Курс - это не самостоятельный показатель, а всего лишь деталь чрезвычайно сложного механизма экономики страны.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нефти и авантюризме

Если абстрагироваться от противостояния РФ vs Саудовская Аравия (попытка России вести свою игру на нефтяном рынке обернулась мощным противодействием Саудовской Аравии), «стратегия» Россия понятна. Она опасается, что рано или поздно США весьма значительно ограничат экспортный сырьевой потенциал России.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016