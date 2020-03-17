Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении коронавируса

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием. Об этом сообщает Bloomberg, журналисты которого провели интервью с китайскими медиками, принимавшими участие в борьбе с эпидемией.

Самой серьезной ошибкой врачи назвали недостаточную защищенность медицинских работников, которые ухаживают за заразившимися. Из-за этого растет уровень заболеваемости среди врачей и медсестер. В Ухане в первые недели января, когда информации о новом вирусе было очень мало и не хватало средств защиты, заразились тысячи медработников, минимум 46 из них умерли.

По словам Ву Донга, профессора Объединенного медицинского колледжа Пекина, ситуация с заражением врачей в странах Европы при лечении COVID-19 похожа на раннюю ситуацию в Ухане. «Наши европейские коллеги заражаются этой болезнью в ходе повседневной работы, ситуация довольна схожа с той, что была в Ухане. Мы должны защищать медицинский персонал», — подчеркнул он. Начальник отделения интенсивной терапии медицинского колледжа в Пекине Ду Бин заметил, что в Ухане среди докторов больше всего заболеванию были подвержены отоларингологи и окулисты. «По моему мнению, причиной этого стало то, что у таких специалистов наиболее тесный контакт с пациентами. Это главная причина, по которой они так легко оказывались заражены», — сказал он.

В отличие от больных SARS (тяжелый острый респираторный синдром), вспышка которого произошла в 2003 году, у некоторых зараженных COVID-19 поначалу возникают лишь легкие симптомы либо они вовсе не проявляются. Из-за этого заболевшие неосознанно распространяют вирус среди других людей. В связи с этим китайские врачи говорят о важности проведения тестов, которые позволяют обнаружить заболевание на ранней стадии. «Я просто понятия не имею, как вы можете выявить подозрительные случаи и как изолировать их близкие контакты, если не проводить постоянное тестирование», — утверждает Ду Бин.

Ду Бин заметил, что определенную эффективность в Китае имело применение традиционной медицины для помощи заболевшим с легкими симптомами. Однако он признал, что, с точки зрения западных врачей, методы традиционной китайской медицины могут быть бесполезны или некорректны, поскольку оценка ее эффективности основана на иных подходах.

Особо китайские врачи обратили внимание на необходимость соблюдать бдительность даже тогда, когда вспышка инфекции оказывается локализована. Это связано с тем, что исключать новые случаи инфицирования нельзя.

По тому, как в странах организовано тестирование на коронавирусную инфекцию, стали судить об их системах здравоохранения, пишет Bloomberg. Например, власти США критикуют за медленную разработку тестов, а в Индии и Индонезии их не проводят вообще. Южная Корея, где число заболевших превысило 8,3 тыс. (данные SCMP), смогла взять распространение инфекции под контроль в основном именно благодаря ежедневной проверке тысяч граждан, отмечает Bloomberg.