Трамп досрочно обеспечил себе участие в президентских выборах

Президент США Дональд Трамп обеспечил себе участие в новых выборах, которые пройдут в ноябре. После победы на праймериз во Флориде и Иллинойсе он обеспечил себе поддержку 1276 делегатов на съезде Республиканской партии, где и пройдет голосование по выдвижению единого кандидата, следует из подсчетов агентства Associated Press.
Всего в съезде примут участие 2550 делегатов. Для выдвижения президента необходимо простое большинство (то есть минимум 1276 человек).
В штабе Трампа этот успех объяснили всеобщей поддержкой действующего президента. «Республиканцы продемонстрировали, что готовы объединиться за его переизбрание», — заявил официальный представитель штаба Тим Мерто.
Агентство отмечает, что успеху Трампа способствовал тот факт, что у него фактически не было серьезных конкурентов. Участвовавший в кампании Республиканской партии бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд за два месяца заручился поддержкой всего одного делегата после кокусов в Айове. Для сравнения, в 2016 году Трамп сумел добиться необходимой поддержки лишь в мае.
Основной соперник Трампа на ноябрьских выборах пока не определен. Борьбу за возможность выдвинуться от Демократической партии ведут бывший вице-президент Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. В ходе праймериз во Флориде и Иллинойсе победу одержал Байден, которого теперь готовы поддержать 1147 делегатов партийного съезда. У Сандерса 861 голос.
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