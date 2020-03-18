ВОЗ назвала количество заразившихся коронавирусом в мире

По всему миру новым коронавирусом заразились уже более 200 тыс. человек, а от осложнений, вызванных им, скончались свыше 8 тыс. человек, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

По его словам, абсолютное большинство случаев заболевания (80%) приходится на два региона — это Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Страны должны объединить свои усилия, заявил Гебреисус. В качестве примера эффективной борьбы с эпидемией он привел Южную Корею, в которой месяц назад произошла крупная вспышка заболевания. В этой стране была разработана инновационная стратегия тестирования на коронавирус и введено обязательное ношение масок, отметил глава ВОЗ. Кроме того, подозрительные случаи в Южной Корее были изолированы в специально отведенных местах, а не в больницах или дома.

«В результате число случаев заражения COVID-2019 там сокращается уже несколько недель. На пике заболевания в Южной Корее регистрировали ежедневно более 800 случаев заражения, а вчера было лишь 90», — отметил гендиректор ВОЗ.

По последним данным организации, в мире за прошедшие сутки выявили 11 525 новых случаев заболевания. Умерли от него, по данным SCMP, 8192 человек.