От обычного гриппа в Украине за неделю скончались 3 человека

Три лабораторно подтвержденных случая смерти из-за осложнений после заболевания гриппом зафиксировано в Украине в период с 9 по 15 марта, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ)
Согласно сообщению, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 201,653 тыс. человек, из них 66,6% дети.
Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 10,6% превышает эпидемиологический порог.
В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 66 чел., ни один из них не был вакцинирован.
В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 105 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали около 238 тыс. человек.
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