В Украине подтверждены еще два случая коронавируса

Два новых случая острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, лабораторно подтверждено в Украине в четверг, 19 марта, сообщается на странице Министерства здравоохранения в соцсети Facebook в четверг.

«Один случай в г.Киеве, еще один — в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение», — говорится в сообщении.

Таким образом, отмечают в Минздраве, в настоящее время в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19, два из них — летальные.