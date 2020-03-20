В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев коронавируса

В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом соощило Министерство охраны здоровья Украины.

Вечером 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса.

Пациенты изолированы, их состояние стабильное.

Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.