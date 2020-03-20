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YouTube снизит качество изображения в роликах из-за вызванной карантином перегрузки сети

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YouTube снизит качество изображения в роликах из-за вызванной карантином перегрузки сети

Видеохостинг YouTube снизит качество передачи изображения с HD до стандартного из-за перегрузки инфраструктуры связи и коммуникаций в ЕС вследствие удаленной работы при карантине, введенного в ряде европейских стран из-за распространения коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По его данным, соответствующее решение было принято после переговоров еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, в ведение которого входит также сфера цифровых услуг, с исполнительным директором YouTube Сьюзен Войжитски и Сундаром Пичаи, главой компании Alphabet, владеющей видеохостингом. Ранее портал Business Insider проинформировал, что сервис потокового видео Netflix также согласился снизить качество видео на 30 дней в Европе из-за карантина.

Как сообщила в среду британская газета Financial Times, телекоммуникационная инфраструктура в ЕС может оказаться перегружена из-за того, что пиковая нагрузка на сети смещается с привычных для провайдеров вечерних часов на период с полудня до девяти вечера. Издание отмечает, что значительную нагрузку создают развлекательные сервисы потокового видео, онлайн-игры и видеоконференции, к которым все чаще вынужден прибегать бизнес. В связи с карантином перенести премьеры новых фильмов в интернет из кинозалов намерены некоторые голливудские киностудии.

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По данным компании Telecom Italia, после введения карантина итальянскими властями нагрузка на сети широкополосной и мобильной интернет-связи в стране на минувших выходных выросла на 75%. Значительный рост объемов голосового и интернет-трафика наблюдается и в других европейских странах.

YouTube, коронавирус
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