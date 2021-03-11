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YouTube за полгода удалил более 30 тыс. роликов с фейками про COVID-19

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YouTube за полгода удалил более 30 тыс. роликов с фейками про COVID-19

Администрация видеохостинга YouTube за последние шесть месяцев удалила более 30 тыс. видеороликов, содержащих недостоверную информацию о коронавирусе, в частности ложные сведения о вакцинах. Об этом в четверг сообщил информационный портал Axios со ссылкой на представителя платформы Элену Эрнандес.

«На YouTube за последние шесть месяцев было удалено более 30 тыс. видеороликов, содержащих вводящие в заблуждение или ложные заявления о вакцинах от COVID-19», — цитирует портал представителя компании.

По данным Axios, многочисленные опросы показывают, что порядка 30% американцев по-прежнему сомневаются или с подозрением относятся к вакцинам от коронавируса, и многие из этих сомнений подогреваются недостоверной информацией, опубликованной в сети, и теориями заговора.

Как уточняет Axios, ссылаясь на правила платформы, видео, нарушающие политику в отношении вакцин, противоречат экспертному мнению органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения о вакцинах. При этом аккаунты, нарушающие установленные правила, подвергаются системе временной блокировки, после которой могут быть заблокированы на постоянной основе.

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Впервые YouTube включил ложные сведения о вакцинации в свою политику о дезинформации о коронавирусе в октябре 2020 года, отмечает портал. По его данным, с февраля 2020 года администрация видеохостинга удалила более 80 млн видеороликов, содержащих дезинформацию о коронавирусе. Такие видео сначала маркируются либо системой искусственного интеллекта, либо рецензентами, а затем проходят дополнительную проверку.

YouTube, коронавирус
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Четверг, 11 марта 2021
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