Евросоюз не собирается снимать санкции с РФ из-за коронавируса

Руководство Евросоюза не видит проблем в сохранении санкций в отношении России в условиях пандемии коронавируса. С такой оценкой выступил в понедельник на видеобрифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

По мнению Стано, санкции «не подрывают возможности РФ бороться с коронавирусом».

Напомним, что европейские санкции были введены против РФ в 2014 году из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, и с тех пор регулярно продлеваются.