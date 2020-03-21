Аваков хочет как можно скорее ввести в Украине «тотальный полный карантин»

Министр внутренних дел Украины выступает за срочное введение в стране жесткого «тотального» карантина в связи с пандемией в мире заражения COVID-19.

«Нужно выиграть время, что бы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы — важен! И потому — тотальный полный карантин — моя позиция, о которой хочу просить каждого из Вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти», — написал Аваков на странице в Фейсбук в субботу.

Так, Аваков заявил, что ограничительные меры в Украине в ближайшее время будут значительно жестче.

«Во всем мире ограничения и кризис — везде, как и у нас нет масок и респираторов — и в США и в Европе — паника захватила огромные пространства мира. Нет тестов, нет аппаратов искусственной вентиляции легких. (...) У нас ситуация с этим такая же плохая. Это надо честно говорить. И чуда завтра не произойдет», — написал он.

Глава МВД Украины подчеркнул, что на данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности.

«Предприятия критической промышленной инфраструктуры — остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. Не уволенные, не отправленные за свой счет — на карантине — об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем!», — добавил Аваков.

По его словам, в Украине быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медицинские препараты и оборудование.

«Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости — это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше», — заявил министр.

Он также подчеркнул, что общественным транспортом в стране сейчас должны пользоваться только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения.