В Италии назвали болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Согласно отчету, среди людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, опасность такого развития ситуации повышается на 10,5 процента, а среди диабетиков — на 7,3 процента.
Кроме того, повышенный риск наблюдается у пациентов с хроническими респираторными заболеваниями (на 6,3 процента), гипертонией (на шесть процентов) и онкологическими заболеваниями (на 5,6 процента).
Напомним, что по последним данным во всем мире заразились более 230 тысяч человек, больше всего в Европе. Почти десять тысяч из них умерли.
В Украине по состоянию на утро субботу — 41 случай заражения.
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