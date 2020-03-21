В Италии назвали болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.

Согласно отчету, среди людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, опасность такого развития ситуации повышается на 10,5 процента, а среди диабетиков — на 7,3 процента.

Кроме того, повышенный риск наблюдается у пациентов с хроническими респираторными заболеваниями (на 6,3 процента), гипертонией (на шесть процентов) и онкологическими заболеваниями (на 5,6 процента).

Напомним, что по последним данным во всем мире заразились более 230 тысяч человек, больше всего в Европе. Почти десять тысяч из них умерли.

В Украине по состоянию на утро субботу — 41 случай заражения.