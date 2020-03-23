Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

Рецессия, подобная спаду при мировом финансовом кризисе или даже худшая, ожидает мировую экономику в 2020 году. Об этом заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
«Прогноз глобального роста на 2020 год негативный — рецессия, по меньшей мере такая, как во время мирового финансового кризиса или хуже. Однако мы ожидаем восстановления в 2021 году», — говорится в заявлении Георгиевой, распространенном по итогам телеконференции министров финансов и глав центробанков Группы двадцати (G20).
Напомним, что по словам замглавы Офиса президента Юлии Ковалив, падение экономики Украины при оптимистическом сценарии распространения коронавируса составит 5% ВВП в 2020 году.
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