Судьбу Олимпиады в Токио решат в ближайшие дни

Окончательное решение относительно формата и дат проведения летних Олимпийских игр в Токио будет принято в течение нескольких дней, пишет Reuters со ссылкой на источники в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Решение будет объявлено в ближайшие дни. Речь идет не о неделях, а о днях», — заявил один из собеседников агентства.

Другой источник отметил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах во вторник проведут телефонную конференцию, в ходе которой будет обсуждаться будущее ОИ-2020.

22 марта в МОК сообщили, что намерены принять решение относительно Игр в течение месяца. Председатель оргкомитета соревнований Ёсиро Мори исключил вариант полной отмены стартов. Позднее член МОК Ричард Паунд сказал, что организация договорилась о переносе соревнований. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга опроверг это заявление.

Австралия, Канада и Норвегия уже отказались отправлять своих спортсменов на Игры в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Олимпийский комитет США обратился к МОК с просьбой перенести Олимпиаду.

По первоначальным планам летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.