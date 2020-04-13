Перенос Олимпиады обойдется в несколько сотен миллионов долларов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, во сколько организации обойдется перенос летних Олимпийских игр в Токио.

«МОК ожидают дополнительные расходы в несколько сотен миллионов долларов, это уже ясно», — цитирует слова Баха немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он отметил, что окончательную сумму пока подсчитать нельзя.

Глава МОК уточнил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции перенос Игр был единственно верным решением. При этом Бах подчеркнул, что вариант отложить соревнования на два года вместо одного сочли невозможным с точки зрения оргкомитета состязаний.

30 марта МОК утвердил новые даты Олимпиады в Токио: соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры перенесли на год по итогам переговоров Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Было решено, что провести старты в условиях пандемии COVID-19 невозможно.

Согласно изначальным планам, летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.