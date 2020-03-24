Ермак обсудил с послами G7 и ЕС помощь Украине

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран Группы семи (G7) и Евросоюза. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе, о помощи Украине в борьбе с Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В центре внимания был вопрос о ходе событий вокруг пандемии коронавируса в мире, а также эпидемиологической ситуации в нашем государстве... В этой связи был обсужден ряд вопросов практической помощи Украине со стороны стран Группы семи и ЕС о предоставлении соответствующего медицинского оборудования и лекарственных средств», — говорится в сообщении.

Собеседники высоко оценили усилия президента и правительства Украины в контексте принятия мер по противодействию распространению коронавируса в нашей стране.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что глава государства почти ежедневно проводит телефонные разговоры с мировыми лидерами, во время которых обсуждается обоюдная поддержка во время пандемии коронавируса.

Участники встречи согласились с необходимостью консолидации усилий международного сообщества по преодолению негативных последствий пандемии коронавируса для мировой экономики.

Глава Офиса президента Украины также проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Также Ермак рассказал о встрече Трехсторонней контактной группы, состоявшейся 11 марта в Минске.

Отмечается, что представители стран Группы семи и ЕС подтвердили настрой на дальнейшее активное сотрудничество с Украиной по всем направлениям, где есть взаимный интерес, а также неизменность позиции в поддержку реформ, территориальной целостности и суверенитета нашего государства.