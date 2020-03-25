В Винницкой области первый случай коронавируса

В Винницкой области зарегистрирован первый случай коронавируса COVID-19, сообщил глава областной государственной администрации Владислав Скальский на брифинге в среду.

«Ситуация по Винницкой области следующая: по состоянию на 14:00 25 марта на территории Винницкой области зарегистрированы 27 подозрений на заболевание коронавирусной инфекцией. 23 случая из них лабораторно не были подтверждены. К сожалению, в одном случае диагноз был подтвержден лабораторно нашим областным лабораторным центром», — заявил глава ОГА.