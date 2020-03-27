Россияне организуют еще одни поезд для эвакуации своих граждан из Украины

Посольство РФ в Украине приступило к организации второго специального поезда в Москву, на котором очередная группа россиян сможет вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу ТАСС сообщил представитель посольства.
«В связи с тем, что не все граждане Российской Федерации, желающие покинуть территорию Украины, смогли приобрести билеты на сформированный компанией „Укрзализныця“ поезд Киев — Москва — Киев, отправление которого состоится в пятницу, посольство приступило к проработке вопроса о направлении дополнительного железнодорожного состава для следования по данному маршруту», — сказал дипломат. По его словам, посольство будет информировать желающих вернуться в Россию о деталях этого процесса.
Первый специальный поезд по маршруту Киев — Москва — Киев, на котором граждане России вернутся на родину, отправится в Москву 27 марта и вернется обратно в Киев с гражданами Украины 29 марта.
В Украине до 24 апреля действует общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации. Власти с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также междугородное сообщение. По данным Минздрава, в Украине зарегистрировано 218 случаев нового коронавируса, пять человек умерли, четверо выздоровели.
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