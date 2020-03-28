Зеленский назначил командующего объединенных сил ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Наева командующим объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ он подписал 27 марта, сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщалось, 7 февраля 2020 года во исполнение общих директив Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины завершился первый этап реформирования Вооруженных сил Украины, по результатам чего были созданы новые командования и предназначены их командующие.

В частности, Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев.

Данная перестройка структуры армии направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам НАТО.

Как сообщалось, Наев был командующим Объединенных сил с марта 2018 года по май 2019 года, когда тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил новым командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского.