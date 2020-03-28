Первый случай коронавируса зафиксирован в Буче

Первый случай заболевания СOVID-19 зафиксирован в городе Буча Киевской области. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке директор Ирпенской центральной городской больницы Антон Довгопол.
«К сожалению, неутешительная новость. Зафиксирован еще один случай заболевания — у жителя г. Буча. Гражданин был направлен семейным врачом в многопрофильный стационар Ирпенской ЦГБ, осмотрен инфекционистом. Были отработаны алгоритмы департамента здравоохранения (облгосадминистрации) и внутренние инструкции учреждения. Передана информация центру первичной медико-санитарной помощи г. Буча. Решен вопрос перевода пациента в опорную больницу в Белую Церковь. Определены контактные лица. Проводится частичная дезинфекция отделения, планируется заключительная», — отметил Антон Довгопол.
Напомним, вчера было зафиксировано два новых случая коронавирусной болезни в Ирпенском регионе: заболели жительницы Ирпеня и Ворзеля, которые недавно вернулись из-за границы. Болезнь у них протекает в легкой форме, они находятся дома на самоизоляции.
Впервые коронавирус был диагностирован в регионе 24 марта у беременной жительницы Ирпеня, которая уже родила ребенка и сейчас находится в Белой Церкви.
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